Podcast

Vergangenen Mittwochabend brach der Bitcoin-Kurs innerhalb von nur 60 Minuten um bis zu 8,3 Prozent ein. Das geschah nicht ohne Grund. Was dahinter steckt und was der Rechtsstreit zwischen Binance und den US-Behörden damit zu tun hat, besprechen BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher.

In dieser Folge geht es um Liquidität, Market-Maker, Futures, Spot-Käufe, das Open-Interest, Long- und Short-Positionen sowie Manipulationen am Krypto-Markt. Und worauf Kleinanleger in diesem schwierigen Umfeld achten sollten.

Fed und EZB: Leitzinsentscheidungen im Fokus

Am kommenden Mittwoch blicken wieder alle auf die Fed und ihre Leitzinsentscheidung. Die Inflation in den USA ist aktuell rückläufig. Doch wird das die US-amerikanischen Währungshüter davon abhalten, die Zinsschraube noch höher zu drehen? Einen Tag später, am Donnerstag, folgt dann das europäische Pendant: 14:15 Uhr wird die EZB ihren neuen Leitzins verkünden.

Kommt Crypto.com zurück von den Toten?

Wir werfen auch einen Blick auf Cronos (CRO) von Crypto.com. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Amazon verkündet. Kann das dem schwer angeschlagenen Token der Krypto-Börse neues Leben einhauchen?

Außerdem erfahrt ihr die wichtigsten Termine dieser Handelswoche und zum Abschluss erwarten euch wie gewohnt die aktuell relevanten Kursziele für Bitcoin.