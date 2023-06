Podcast

Am 27. Juni wird höchstwahrscheinlich ein neues Produkt am Bitcoin-Markt gelauncht: Die Firma Volatility Shares Trust startet ihren “2x Bitcoin Strategy ETF” mit dem Tickerkürzel BITX. Damit kann man mit dem Faktor 2 gehebelt auf Bitcoin long gehen, also auf steigende Kurse wetten. Doch was erst bullisch klingt, könnte viele Kleinanleger auf eine falsche Fährte locken.

Maximal miserables Timing der ETF-Anbieter

Egal ob long oder short ausgerichtet, die Bitcoin-ETFs der Vergangenheit liegen alle deutlich im Minus. Viel schlechter hätte man den Markteinstieg kaum timen können. Wer wann welches Produkt auf den Markt gebracht hat und wie die derzeitige Performance aussieht, das besprechen BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher in dieser Ausgabe.

Außerdem gibt es Turbulenzen um den Binance-Coin BNB. Hier werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Chartmarken. Und wir zeigen, wie ein Hacker mit dem Venus-Protokoll die derzeit größte Krypto-Börse unter Druck setzt.

Viel Spaß beim Hören!