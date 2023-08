Wie können Web3-Communities Wert erzeugen und so Einnahmen generieren? Das erklärt Martin El-Khouri von Bertelsmann Investments im Podcast.

Podcast

Wie entsteht eigentlich Wert im Web3? Mit dieser Frage setzt sich Martin El-Khouri von Bertelsmann Investments in seiner Doktorarbeit auseinander. Gleichzeitig wendet er sein theoretisches Krypto-Wissen beim Investmentarm des Medienkonzernes in der Praxis an. Trotz der schweren Zeit im Krypto-Sektor wachsen die Web3-Ambitionen seines Arbeitgebers.

Die wichtigste Blockchain-Anwendung aller Zeiten

Insbesondere der Mediensektor dürfte zukünftig enorm von der Blockchain-Technologie erfasst werden. Nicht aufgrund von NFTs, die irgendwelche Magazincover als Sammlerstücke abbilden, sondern weil uns generative künstliche Intelligenz gar keine andere Wahl lässt. Öffentliche Blockchains könnten schon bald das einzige Tool werden, um der Flut an Fake-News Herr zu werden, wie El-Khouri im Podcast ausführt.

Web3 Communities: die Zukunft der Wertschöpfung?

In seiner Doktorarbeit untersucht El-Khouri, wie Web3-Communities eine alternative Wertschöpfung zu Unternehmen darstellen können. Dabei stellt er beeindruckende Zusammenhänge zwischen der Plattformökonomie und dezentralen Web3-Communities fest. Insbesondere für Lizenzen und Patente sieht er großes Potenzial bei den neuen Organisationsformen, die auch für die Teilnehmer finanzielle Anreize darstellen können.