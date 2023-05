Von Charttechnik bis zum Herdentrieb: “Richy” von der Börse Stuttgart verrät, wie man in stürmischen Marktphasen die Oberhand behält.

Marktpsychologie: So ticken Krypto-Anleger

Podcast

Richard Dittrich ist Chief Customer Experience Officer bei der Börse Stuttgart. Und ganz nebenbei auch: erfolgreicher Corporate Influencer. Unter seinem Spitznamen Richy diskutiert er auf Youtube mit Marktexperten unterschiedlichster Couleur – über Aktien und Anleihen bis Gold und Bitcoin.

Gelassen durch den Sturm

Was ihm durch stürmische Marktphasen hilft? Seine gelassene Art. Richy konzentriert sich auf die fundamentalen Wertversprechen von Kryptowährungen. Bei Bitcoin: seine Funktion als Inflationsschutz. Er sieht Überschneidungen zu Gold.

Von Charttechnik und Halving bis zum Herdentrieb: Im BTC-ECHO-Experts-Podcast verrät Richy, auf welche psychologischen Prinzipien man als Investor achten muss, gerade in schwierigen Zeiten. Und wohin es seiner Meinung nach mit dem Markt in naher Zukunft geht, auch in Angesicht des bevorstehenden Halvings.