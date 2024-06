Podcast

Katerstimmung am Kryptomarkt: Altcoins und besonders Memecoins lassen diese Woche ordentlich Federn, mit Kursabstürzen zwischen 20 und 50 Prozent. Vergleichsweise gut dastehen: Bitcoin und Ethereum. Was die Gründe sind und wie es in den nächsten Wochen weitergeht, besprechen wir in dieser Recap-Folge.

Altcoins unter Druck

Die Kurse vieler Altcoins schwächeln seit Monaten. Doch diese Woche war besonders heftig, mit Korrekturen um über 20 Prozent bei manchen Projekten. Die Gründe dafür: vielfältig. Es fehlt an Liquidität, viele Haushalte kämpfen mit der Inflation, die makroökonomische Lage ist schwierig. Aber es gibt auch hausgemachte Ursachen, wie eine starke Inflation an Token. Was muss für eine Trendwende passieren? Außerdem: Warum Bitcoin und Ethereum dank ETF-Hype der Abwärtsspirale trotzen.

Party vorbei? Memecoin-Sektor in Katerstimmung

Scams, Rug Pulls, Insider-Trading: Der Memecoin-Markt verspricht eine Chance auf Reichtum für Kleininvestoren. Doch die Realität sieht oft anders aus. Die Folge: eine langsame Ernüchterung. Die Kurse vieler Memecoins und das Gesamtmarktvolumen korrigiert diese Woche heftig nach unten. Ist die Schnelle-Rendite-Party vorbei? Und gibt es auch sowas wie wertvolle Memecoins? Außerdem: Warum diese Korrektur auch die Altcoins beeinflusst. Und das langfristig vielleicht sogar positiv.