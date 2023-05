Krypto und KI: Was können die Tools von Binance und Co.?

Podcast

Der Krypto-Space ist im KI-Hype. Fast jede Woche launchen Unternehmen und Projekte neue Integrationen und eifern so den Erfolgen von ChatGPT nach. Doch wie viel Substanz steckt eigentlich in den Tools? Ein Deep Dive.

Deutsches Krypto-Unternehmen wird zur DeFi-Bank

Unstoppable Finance will den DeFi-Bereich massentauglich machen. Nach dem Launch der Ultimate-Wallet im vergangenen Jahr will das Berliner Krypto-Unternehmen eine Banklizenz beantragen und einen eigenen Euro-Stablecoin herausgeben. Kann das in der aktuellen Bankenkrise gut gehen?

Bitcoin in Liechtenstein bald gesetzliches Zahlungsmittel?

In Liechtenstein sollen Zahlungen für staatliche Dienstleistungen in Zukunft auch in Bitcoin möglich sein. Das kündigte Regierungschef Daniel Riesch in einem Interview an. Das kleine Fürstentum ist ohnehin ein Eldorado für Krypto-Unternehmen. Wird man nun auch zum europäischen El Salvador?