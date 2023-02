Krypto in Deutschland Warum Blockchain in Unternehmen scheitert

Warum Blockchain in Unternehmen scheitert

Krypto in Deutschland

Podcast

Marc Schmid ist Unternehmensberater bei Capgemini Invent und brennt für Blockchain-Technologie. Doch bei Projekten mit Kunden setzt oft ein Realitätsschock ein: Blockchain sinnvoll zu integrieren, ist schwierig. Wie kann es gelingen?

NFTs als Anschubhilfe

Eine Möglichkeit, um ausreichendes Verständnis zu schaffen, sieht der Berater in NFTs. Sei es als „Lernhilfe“ oder Produktnachweis in der Wertschöpfungskette. Gerade das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette birgt für ihn die Chance, NFTs fernab von Marketing und Education zu positionieren.

Welche Hürden dafür aus dem Weg geräumt werden müssen, erklärt Marc Schmid im Podcast.