Podcast

Der aktuelle Zoff der Börsen Nr. 1 und Nr. 4 nach Handelsvolumen hat das Potenzial, im gesamten Krypto-Space erheblichen Schaden anzurichten, nicht nur bei FTX. Doch wie konnte es so weit kommen? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Peter Büscher dröseln auf, was zu den aktuellen Verwerfungen zwischen Binance-Chef Changpeng “CZ” Zhao und FTX-Chef Sam Bankman-Fried, SBF, geführt hat. Dabei geht es um gekränkte Egos, ehemalige Partnerschaften, fragwürdige Bilanzen, nationalistische Sticheleien und eine möglicherweise stark gehebelte Long-Position – und wir können alles live auf Twitter mitverfolgen. Holt schon mal das Popcorn raus.

Positive Entkopplung vom klassischen Markt

Während die klassischen Indizes letzte Woche überwiegend rote Kerzen produziert haben, gab es am Kryptomarkt hingegen eine sehr positive Entwicklung mit sehr vielen Gewinnern. Wir beleuchten in diesem Kontext die Projekte Polygon (MATIC), Algorand (ALGO) und Chiliz (CHZ). MATIC kann sich über einen Innovationspreis des Disneykonzerns freuen und sowohl ALGO als auch CHZ profitieren wenig überraschend vom aktuellen Fußball-Hype rund um die anstehende Weltmeisterschaft in Katar.

Bitcoin-Kursziele

Last but not least geben wir euch wie immer die aktuell relevanten Kursmarken für Bitcoin durch, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite.