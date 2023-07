Microsoft, Meta und Alphabet legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Die Ergebnisse dürften die Marschrichtung der Finanzmärkte in den kommenden Wochen vorgeben.

Podcast

Inflationsdaten, Zinsentscheide, Quartalszahlen. Am US-Finanzmarkt steht in dieser Woche eine Menge an. Bei Traumrenditen von Microsoft, Alphabet und Meta in diesem Jahr dürften die Quartalsberichte unter positiven Vorzeichen stehen – mit Folgen für Bitcoin und Co.

Bitcoin: Seitwärtstrend im Sommerloch

Doch reichen die Impulse aus Übersee für eine bullishe Wende bei Bitcoin? Zunächst geht es erstmal abwärts und BTC testet die 29.200 US-Dollar. Immerhin: Die Börsenbestände von Bitcoin schmelzen nur so dahin. Das könnte ein weiterer Impuls für den BTC-Bullenmarkt sein.

Außerdem blicken wir auf den US-Dollarindex DXY. Wieso ist ein starker Dollar schlecht für Bitcoin – und umgekehrt? In dieser Ausgabe von BTC-ECHO Invest erfahrt ihr es.