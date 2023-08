Podcast

“HIVE schürft ausschließlich mit Erneuerbaren Energien”, sagt Wolfgang Seybold, der deutsche Vertreter des kanadischen Konzerns. Neben Minen in Nordamerika betreibt HIVE auch in Schweden und Island Mining-Farmen. Wir wollten von Herrn Seybold wissen, wieso Mining-Aktien eigentlich so durch die Decke gehen und ob die Zukunft des Minings angesichts börsennotierter Player noch dezentral sein kann.

Bitcoin Mining im Bärenmarkt

Steigt der Bitcoin-Kurs, klingeln bei den Minern die Kassen. Doch genauso schnell kann es bergab gehen. Mitbewerber wie Core Scientific mussten bereits beinahe die Segel streichen. Wie navigiert HIVE also durch die Fahrwasser des notorisch volatilen Kryptomarktes?

Und: Ist Mining in auch in Deutschland denkbar?