Derzeit ist die Stimmung am Kryptomarkt verhalten bis mies – und das, obwohl Bitcoin nur 15 Prozent unter seinem Allzeithoch steht. Grund für uns, nach der ersten Jahreshälfte Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu geben.

Podcast

Der Fear-and-Greed-Index, im März noch mit einem Wert von über 90 im Bereich der “extremen Gier”, rangiert aktuell nur noch bei ca. 50 Punkten und lag in den letzten Wochen sogar noch tiefer im Bereich der “Neutralität”.

Laut Google Trends ist das Interesse für den Begriff “Bitcoin” weltweit auf den Wert von 17 gefallen, was von großem Desinteresse zeugt. Und das, obwohl Bitcoin nur knapp 15 % unter seinem Allzeithoch steht. Wir beleuchten in dieser Folge des BTC-ECHO Invest Podcasts, was dahinter steckt.

Dabei analysieren Moderator Peter Büscher und Marktexperte Stefan Lübeck nicht nur Bitcoin, sondern auch die Performance vieler weiterer Coins und Token sowie ausgewählter Krypto-Sektoren.

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte

Um einen möglichst objektiven Ausblick auf die Zukunft zu geben, werfen wir zudem einen Blick auf den S&P 500, dessen statistische Historie sowie auf die prognostizierte Notenbankpolitik und Bitcoins saisonale Muster.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.