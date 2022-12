FTX-Gründer Bankman-Fried Deshalb klicken jetzt die Handschellen

Podcast

Sam Bankman-Fried (SBF) sitzt jetzt in den Bahamas im Knast – den dürfte er freilich vorerst nicht verlassen. Schließlich wurde ein Kautionsgesuch des in Verruf geratenen FTX-Gründers zunächst abgelehnt. Im Februar könnte es sogar noch schlimmer kommen: Dann droht die Auslieferung in die USA, wo bis zu 115 Jahre Gefängnis auf ihn warten.

Unsere Podcaster David Scheider und Giacomo Maihofer ordnen die Situation für euch ein.

Deutsche Bank rät von Bitcoin ab

Dass ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell durch Bitcoin obsolet wird, kein Fan von Kryptowährungen ist, nimmt sich nicht überraschend aus. Dass aber ausgerechnet die Deutsche Bank, deren Aktie seit dem Allzeithoch 2007 um 92 Prozent gefallen ist, vor der hohen BTC-Volatilität warnt, ist aber schon fast zynisch.

Bei MetaMask kannst du Ether (ETH) jetzt mit PayPal kaufen

Manche Pressemitteilungen stiften mehr Verwirrung als Sinn. So auch eine Meldung über die Integration von PayPal-Käufen bei MetaMask. Trotzdem: Die Nachricht, dass Nutzer:innen ETH direkt in der MetaMask Wallet mittels PayPal kaufen können, ist eine gute.

Viel Spaß beim Hören des BTC-ECHO Recap Podcast.