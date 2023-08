Podcast

Lange wurde auf sie gewartet, nun könnte sie hier sein: die Krypto-Killer-App für die Massen. Sie heißt Friend.Tech und läuft über Base, die Layer2 von Coinbase. Man kann Tokens von sich selbst und Influencern kaufen und verkaufen – für exklusiven Zugang zu Chaträumen. Das Ergebnis: Nach nur zwei Wochen über 100.000 Nutzer und 25 Millionen US-Dollar Einnahmen. Neuer Trend oder kurzlebiger Hype? Darüber diskutieren wir im Podcast.

Coinbase kauft Anteile von Cirlce

Letzte Woche PayPal, diese Woche Circle: Am Stablecoin-Markt passiert gerade einiges. Coinbase kauft Anteile von USDC. Und Solana integriert den Stablecoin mit Spotify. Wir zoomen einmal raus: Was bedeutet das – und warum werden Stablecoins vermutlich das Thema Nr. 1 in 2024?