Seit Dezember 2021 verliert die Nummer zwei des Kryptomarktes zunehmend an Boden gegenüber Bitcoin: keine Spot-ETFs, kein neues Allzeithoch. Doch es verbirgt sich einiges an Aufholpotenzial.

Podcast

Morgen starten in Hongkong die weltweit ersten Ethereum-Spot-ETFs. Das zu erwartende Handelsvolumen der chinesischen Sonderverwaltungszone liegt zwar deutlich hinter dem der USA, aber es geht dennoch eine Signalwirkung davon aus. Ein weiteres positives Zeichen kommt dann auch von amerikanischer Seite: Der Vermögensverwalter Franklin Templeton listet seinen Ethereum-Spot-ETF bei der Depository Trust and Clearing Corporation. Was das bedeutet, was wir im Mai bei den anstehenden Fristen der ETH-ETF-Anträge in den USA zu erwarten haben, welche ganz konkreten Chartmarken für Ethereum jetzt wichtig sind sowie die Frage, warum BlackRock erneut zum Hoffnungsträger des Krypto-Marktes werden könnte – das alles besprechen für euch in der heutigen Folge Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.

Geld verdienen mit Funding Rates

Der aktuell schwächste Wochenverlierer Ethena (ENA) ist der Grund für unseren dieswöchigen Exkurs zu den Fundingraten auf Bitcoin Futures und wie sich damit Geld verdienen lässt, bwz. warum Ethena dies derzeit eben nicht tut.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.