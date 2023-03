Die orange Pille Wie Ijoma Mangold zum Bitcoiner wurde

Podcast

Ijoma Mangold ist schon seit geraumer Zeit Bitcoin-Fan, tut dies immer wieder in Texten und auch in Fernsehauftritten kund. Mit “Die orange Pille” hat der Zeit-Literaturkritiker seiner Lieblings-Kryptowährung nun ein faszinierendes Buch gewidmet. Dessen Premiere hat er zum Anlass genommen, der BTC-ECHO-Redaktion in Berlin einen Besuch abzustatten – und über seinen Weg in Richtung Bitcoin zu sprechen. Im Experts Podcast gewährt der Feuilletonist tiefe Einblicke, was ihn an der Kryptowährung fasziniert. Auch spricht er über die Ressentiments gegen Bitcoin-Fans – und warum einige von ihnen eher berechtigt sind, als andere.

Bitcoin und der Maximalismus

Als bekennender Bitcoin-Fan hat sich Mangold schon häufig mit Maximalisten unterhalten. Während er einräumt, viel von ihnen gelernt zu haben, blickt er auch kritisch auf die unabdingbare Zukunftsgewissheit einiger von ihnen – denn was die Zukunft bringt, für Bitcoin und überhaupt, kann laut Mangold niemand jemals ganz genau wissen.

Und damit viel Spaß beim Hören des aktuellen BTC-ECHO Experts Podcasts.