Die langersehnte Zinswende in den USA ist da und sorgt für die erhofften Kurssprünge. Setzt der Trend sich fort?

Podcast

Während Bitcoin sich wieder über der wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar festsetzt, erleben einige Altcoins im Laufe weniger Tage sogar zweistellige Kurszuschläge. Die jüngste Entscheidung der Federal Reserve, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte abzusenken, gefällt den Risikowerten offenbar.

Doch die langfristigen Auswirkungen auf den Krypto-Markt als auch auf die US-Wirtschaft sind weiter unklar. Ist das der Beginn eines neuen Bullenmarkts oder gilt der Zinsschritt als Vorbote für eine anhaltend schwache Wirtschaftslage?

Bitcoin-Dominanz erreicht Dreijahreshoch

Bitcoin regiert weiterhin unangefochten den Krypto-Sektor. Dass man es mit Altcoins in diesem Jahr folglich schwer hatte, beweist auch der Bitcoin-Dominance-Chart, der so hoch steht wie zuletzt im April 2021. In anderen Worten: Bitcoin performt besser, als das Gros der Altcoins. Mitgeholfen hat Ethereum, dessen Ziel es eigentlich ist, Bitcoin vom Tron zu stoßen.

Was aus dem “Flippening” wurde und woher Ethereums aktuelle Schwäche stammt. Und natürlich: Ob eine Trendwende in Sicht ist.

Ist Trump-Fi gut für Krypto?

Die DeFi-Plattform aus dem Hause Trump sorgt weiterhin für Fragezeichen. Es ist offenbar weder wirklich dezentralisiert, noch lässt sich der angekündigte Token handeln.

In dieser Episode des BTC-ECHO Recap Podcast gehen wir daher auf die möglichen Motive hinter dem kuriosen DeFi-Exkurs des ehemaligen POTUS ein.

Viel Spaß beim Hören.