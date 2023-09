Die eng mit der Messenger-App Telegram verbundene Layer-1-Blockchain Toncoin verkündete am 13. September die Integration von TON Space in die Telegram-Wallet.

Telegram-Coin in den Top-10

Podcast

Mit über 100 Prozent Kursgewinn in der Spitze trotzt TON dem Sommerloch. Und für diese starke Performance gibt es Gründe: So wurde letzte Woche die Integration von TON Space in die Telegram-Wallet verkündet. Wir haben uns daher für euch die Wallet installiert und einem ersten Test unterzogen. Wie sind die Rahmenbedingungen? Welche Features werden angeboten?

Jetzt noch TON kaufen?

Doch wie sinnvoll ist es, jetzt noch in FOMO auf den TON-Zug aufspringen? Moderator Peter Büscher und Stefan Lübeck werfen sowohl einen fundamentalen als auch charttechnischen Blick auf die mittlerweile in die Top-10 aufgestiegene Kryptowährung.

Außerdem beleuchten wir im Marktupdate den weiteren Wochengewinner THORChain (RUNE) und den Verlierer IOTA.

Abschließend erhaltet ihr wie immer die wichtigsten Wirtschaftstermine und Chartmarken für Bitcoin in dieser Woche.