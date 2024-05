Podcast

Bescheidene Anfänge, ambitionierte Ziele: Vor fünf Jahren entsteht die Idee für Celestia, der ersten modularen Blockchain, als Beitrag im Ethereum Research Forum. Heute ist Celestia einer der großen Hoffnungsträger, wenn es um eine der wichtigsten Herausforderungen der Branche geht: Skalierung. Ihr Wert: rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

Ismail Khoffi ist einer der Mitgründer des Projekts. Im Experts-Podcast erzählt er von seinen Anfängen als Mathematik-Forscher, seiner Entdeckung von Krypto bis hin zur Arbeit an Celestia und dem fulminanten Launch im November 2023. Er erklärt, was den Ansatz der modularen Blockchain so besonders macht. Und wie er sich die Zukunft der Branche vorstellt.