Im Bundestag diskutierten diese Woche deutsche Meinungsführer aus Politik, Forschung und der Kryptobranche. Das Thema: der digitale Euro. Wie soll er aussehen? Was ist mit Privatsphäre? Und wer braucht ihn eigentlich? BTC-ECHO war live dabei. Das Ergebnis: mehr Fragen als Antworten. Warum das ein sehr positives Zeichen ist.

China zwingt einer Millionenstadt den E-Yuan auf

Mit Diskussionen hält man sich in China nicht auf. Die Kommunistische Partei startet das größte CBDC-Pilotprojekt der Welt. In der Millionenstadt Changshu erhalten städtische Angestellte ihr Gehalt nur noch in Form des seit 2021 etablierten E-Yuan. Auch der Zahlungsverkehr wird dafür optimiert. Ein Vorgeschmack auf das dystopische Potenzial von CBDCs.

Binance öffnet sich trotz Sanktionen wieder für Russland

Laut russischen Medienberichten macht Binance wieder Geschäfte mit russischen Kunden. Was das mit der CFTC-Klage gegen die größte Kryptobörse der Welt in den USA zu tun hat – und dem Krypto-Politikwechsel unter Putin.