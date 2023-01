Podcast

NFTs können herausragende Marketinginstrumente sein und richtig aufgesetzt sogar einen Nutzen für die Besitzer erbringen. Der Automobilhersteller Porsche hat dies allerdings weniger beherzigt und eine eher lieblose NFT-Kollektion herausgebracht, mit entsprechenden Reaktionen der Krypto-Community.

Silvergate und Signature Bank unter Druck: Gefahr für den Krypto-Sektor?

Nur wenige Banken in den USA bieten Krypto-Unternehmen Finanzdienstleistungen an. Zwei der wichtigsten Banken für den Krypto-Sektor sind nun in Schieflage geraten. Sollten sie die Kundenbeziehung zu Binance, Coinbase und Co. einschränken, dann wäre das eine gefährliche Situation für den Krypto-Sektor.

Cardano legt ungewollte Pause ein

Die Cardano Blockchain war bislang bekannt dafür, besonders stabil zu laufen. Nun hat es auch sie erwischt und es kam zu einem kurzzeitigen Stopp der Cardano Blockchain. Warum die Situation nicht so schlimm ist, wie sie sich anhören mag.

Führt die EU bald Steuern auf Krypto-Transaktionen ein?

Die Europäische Union hat ein Konzeptpapier entwickelt, wie sie an mehr Finanzmittel kommen könnte. Eine Idee: EU-weite, einheitliche Steuern auf Krypto-Transaktionen. Wie wahrscheinlich die Krypto-Steuern sind und warum man hoffen sollte, dass sie nicht kommen.

Viel Spaß beim Hören des BTC-ECHO Recap Podcast.