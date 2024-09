Podcast

Bärenmarkt oder heißer Herbst? Um uns hier einer Antwort zu nähern, beleuchten BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher für euch in dieser Folge Bitcoins Saisonalität im letzten, jetzt anstehenden Viertel des Jahres, setzen es in den Kontext makroökonomischer Ereignisse und gucken auf wichtige On-Chain-Indikatoren.

Starke Ambivalenz

Die derzeitige Unsicherheit unter Anlegern spiegelt sich auch in vielen Indikatoren wider. Suchen Anleger in ihnen oft nach einer Eindeutigkeit und Sicherheit, so wird es ihnen in diesem Zyklus besonders schwer gemacht. Wir dröseln alle bullischen und bärischen Aspekte der relevantesten Indikatoren für euch auf.