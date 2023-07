Podcast

Wie lange dauerten die bisherigen Bärenmärkte bei Bitcoin? Wo stehen wir aktuell? Und wie lässt sich der Begriff “Halbzeit” für den aktuellen Zyklus rechtfertigen? Diese Zahlen haben BTC-Marktexperte Stefan Lübeck und Peter Büscher für euch ausgegraben, aufbereitet und analysiert.

Halving für Bitcoin-Preis irrelevant?

Außerdem haben sie einen Blick auf das kommende Halving geworfen. Was bedeutet die damit verbundene Angebotsverknappung wirklich? Welchen Einfluss hat sie auf das tägliche Handelsvolumen? Das Ergebnis dürfte viele überraschen. Zusätzlich korreliert der Bitcoin-Kurs in hohem Maße mit einer anderen Messgröße: der globalen Geldmenge M2. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr ebenfalls in dieser Podcast-Ausgabe.

On top gibt es noch ein Marktupdate zu Fantom (FTM) und Solana (SOL) sowie die wichtigsten Kursziele und Chartmarken für Bitcoin.

Viel Spaß beim Hören!