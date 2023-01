Diese Woche erwartet uns ein Marathon an finanzpolitischen Entscheidungen, Quartals- und Arbeitsmarktzahlen. Was bedeutet das für Bitcoin und den Krypto-Markt?

Podcast

Die Woche der Entscheidungen startet am Dienstag mit einem Frühindikator: den Quartalszahlen von UPS. Das Wohlergehen dieses Paketlieferdienstes wird als Vorbote für Amazon, Ebay aber auch Apple angesehen. Amazon, Apple und Alphabet wiederum verkünden ihre eigenen Quartalszahlen am Donnerstag und als absolute Index-Schwergewichte für den S&P 500 und NASDAQ geben sie die Richtung vor. Darüber hinaus ist aktuell noch von einer hohen Korrelation mit dem Krypto-Sektor auszugehen, der hierdurch nach oben wie nach unten mitgezogen werden kann.

Bereits einen Tag vorher, am Mittwoch, liefert Meta seine Zahlen für Q4. In 2022 arg gebeutelt konnte der Metaverse-Pionier in den letzten Wochen eine leichte Erholung für sich verbuchen. Wird sich diese fortsetzen?

Leitzinsen und Arbeitsmarkt

Ebenfalls am Mittwoch wird der finanzpolitisch wichtigste Termin stattfinden. 20 Uhr deutscher Zeit verkündet die Fed ihre Zinsentscheidung. Dabei erreicht die Prognose der Marktexperten einen nahezu einzigartigen Wert, den BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck wie alle weiteren genannten Themen mit Moderator Peter Büscher bespricht. Abgerundet wird diese Woche dann mit den NFP-Zahlen am Freitag. Es wird spannend – hört rein!