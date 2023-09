Podcast

Mit dem Erreichen eines neuen Altzeithochs der Bitcoin Hashrate geben sich die Miner augenscheinlich Mühe, vor dem anstehenden Halving im Frühjahr 2024 nochmal ordentlich Coins abzugreifen. Doch das ist nicht die einzige bullishe Statistik aus dem Krypto-Space. Auch die Hodler halten immer größere Mengen an BTC.

Die Profis machen sich also bereit für den Bullenmarkt.

Friend.tech: Spielerei oder Socia-Media-Revolution?

Unser Autor und Podcaster Johannes Macswayed hat sich auf ein Abenteuer auf der Base Chain aufgemacht und Friend.tech getestet. Leider wollte ihm keiner der angeblichen Krypto-Influencer antworten.

Immerhin: Ein kleines Plus ist dabei herausgekommen. In dieser Ausgabe des BTC-ECHO Recap Podcast erfahrt ihr, was ihr bei euren Ausflügen in die neue Social-Media-App beachten solltet.

Craig Wright: Faketoshi gewinnt Gerichtsprozess gegen Bitcoiner

Craig Wright konnte einen Teilsieg gegen die BTC Community für sich entscheiden. Cobra, ein anonymer Bitcoiner, der den britischen Ableger von bitcoin.org betreut, muss die Verfahrenskosten in Höhe von 500.000 Britischer Pfund tragen.