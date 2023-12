Podcast

Bitcoin knackte heute die 42.000 US-Dollar und steht so gut da, wie seit fast zwanzig Monaten nicht mehr. Gold springt auf die 2.148,99 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie in seiner tausende Jahre alten Geschichte. Der DAX rangiert nur noch 0,45 Prozent unter seinem Allzeithoch. Und auch der wichtigste Aktienindex der Welt, der S&P 500, ist nur knapp unter seinem Jahreshoch, nachdem er einen der besten Monate aller Zeiten hingelegt hat. Geht das jetzt so weiter – oder Eisberg voraus?

Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck beleuchten die Gründe für die jüngsten Anstiege und zeigen, welcher Treibstoff weitere Potenziale freisetzen könnte. Doch wenn die Welt performancetrunken nur noch eine Richtung kennt, ist bekanntlich Vorsicht geboten. Warum auch Vorsicht bei dieser Rallye angesagt ist, das erfahrt ihr in dieser Folge.

Und was ist bei IOTA los?

IOTA macht über 35 Prozent Plus an einem Tag. Wir beleuchten die Hintergründe zur jüngsten Rallye sowie die bis dato entscheidende Kursmarke.

Abschließend erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.