Bitcoin hat dieses Jahr bereits hervorragende 122 Prozent Kursgewinn eingefahren. Aber was, wenn das erst der Anfang war und jetzt erst das Fundament eines Bullenmarktes gelegt wird?

Podcast

Ist Bitcoin (BTC) auf dem Weg in einen historischen Bullenmarkt? Um dieser These auf den Grund zu gehen, betrachten wir in dieser Folge des BTC-ECHO Invest Podcasts die Marktkapitalisierung von Tether (TUSD) und anderen Stablecoins sowie die Veränderungen der globalen Geldmenge M2.

Was bedeutet ein Spot-ETF für Ethereum?

Letzte Woche wurde auf der Plattform X bekannt, dass BlackRock bei der zuständigen Behörde in Delaware einen Ethereum-Spot-ETF hat registrieren lassen. Der ETH-Kurs reagiert sofort mit einem satten Sprung um 13 Prozent nach oben. Doch was würde eine tatsächliche Zulassung für das umfassende Ökosystem Ethereums mit sich bringen? Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck besprechen dazu mögliche Szenarien.

Außerdem werfen sie einen Blick auf die Wochengewinner Celestia (TIA) und Illuvium (ILV). Abschließend erhaltet ihr wie immer die aktuellen Kursziele von Bitcoin auf der Ober- wie auf der Unterseite sowie einen spannenden Coin-Tipp.