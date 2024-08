Podcast

Vergangene Woche hat die Welt gespannt nach Jackson Hole geblickt, wo sich Notenbankvertreter versammelt haben. Höhepunkt war die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Wie von den Märkten erhofft, hat er eine Zinssenkung am 18. September in Aussicht gestellt. Bitcoin und andere Risikoassets zogen entsprechend stark in den vergangenen Tagen an.

Telegramm in Gefahr: Das bedeutet die Situation für TON

Ein weniger erfreuliches Event war die Verhaftung vom Telegram-Gründer Pawel Durov am Pariser Flughafen. Er soll mit seinem Messenger-Dienst gegen den Digital Service Act der EU verstoßen haben. Die TON Blockchain leidet durch die Nähe zu Telegram ebenfalls unter den Folgen der Verhaftung. In der Spitze sogar mit einem Kursrückgang von 20 Prozent.

Nun stellt sich die Frage, wie groß die Abhängigkeit von TON zum Messenger-Dienst wirklich ist und welche Konsequenzen nun denkbar sind. Die Antworten gibts im Podcast.