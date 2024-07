3 Milliarden in Bitcoin: Wie das LKA seinen “Sachsenschatz” loswird

Podcast

Noch vor wenigen Wochen war Sachsen in der Theorie eines der reichsten Bitcoin-Länder überhaupt. So zählte das Bundesland 50.000 BTC im Wert von mehr als drei Milliarden US-Dollar. Binnen weniger Wochen schrumpfen die Bestände um fast 90 Prozent. Durch seine BTC-Verkäufe erntet das LKA-Sachsen derzeit den Hohn der Bitcoin-Community. Möglicherweise aber zu Unrecht.

Wann kommt der Ethereum ETF?

Fast zwei Monate wartet der Krypto-Sektor nun schon auf die Freigabe zum Handelsstart der im Mai genehmigten Ethereum-ETFs. Doch diese lässt auch in dieser Woche auf sich warten. Grund sind Verzögerungen bei der US-Börsenaufsicht, die den Prozess scheinbar in die Länge zieht. Derweil bekommt der Solana-ETF eine Deadline für eine mögliche Zulassung. Wenngleich die Aussicht darauf eher getrübt sind.

SEC gegen Krypto

Die SEC macht sich indes weiter Feinde im Krypto-Space. Der Messari-Gründer Ryan Selkis, erklärte der Behörde demnach den Krieg – und beschimpfte sie als “korrupt und sinnlos”. So gerät die Behörde inzwischen sogar an die Kollegen bei der CFTC, wo man, entgegen der Narrative der SEC, 70 bis 80 Prozent der Altcoins für Commodities erklärt. Wie es inmitten des regulatorischen Trubels in den USA jetzt weitergehen könnte.