Podcast

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der DWS ist Alexander auch Host des sehr empfehlenswerten Podcasts “Bitcoin, Fiat & Rock ’n’ Roll”. Entsprechend aufmerksam verfolgt er das Marktgeschehen. Die Beobachtungen, die er dabei macht, teilt er im Experts Podcast. So viel sei verraten: Die viel gemachten Korrelations-Interpretationen von Bitcoin zum S&P500 oder auch Gold sieht er eher kritisch.

Deutsche Bank bereitet mit DWS Krypto-Eintritt vor

Mit ihrem Vermögensverwalter, der DWS, bereitet die Deutsche Bank ihren Eintritt in den Krypto-Sektor vor. Erst im April hat die DWS mit dem Krypto-Dienstleister Galaxy Digital eine Kooperation geschlossen, um zukünftig Kryptowährungen in Form von ETPs anbieten zu können. Neben verbrieften Bitcoin, Ether und Co. fürs Wertpapierdepot rückt die DWS aber auch in den Bereich Stablecoins vor, wie Alexander erklärt.

Doch nicht nur Kryptowährungen umtreiben Alexander. Als Head of Digital Strategy kommt er auch nicht um das Thema Künstliche Intelligenz herum. Welchen Wandel er durch KI im Finanzwesen kommen sieht und wie es vor allem das Asset Management betrifft, schildert er im Podcast.

Krypto-Start-ups vs. Banken

Im letzten Teil des Podcasts geht es um die Frage, wie sich die Marktanteile zwischen Banken und den FinTechs beziehungsweise Krypto-Projekten verschieben. Dabei weist er darauf hin, dass man zwischen dem Front- und Backend unterscheiden muss. Während manche Bereiche stark herausgefordert sind, werden andere Teile weiterhin in der Hand der traditionellen Player bleiben.