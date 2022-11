SONM-Kurs +6.390%: Vorsicht mit dem neuen Top-100 Coin

20. November 2022:

Obwohl der gesamte Kryptomarkt über das Wochenende eher leicht gen Süden tendierte, kam es am gestrigen Samstagabend (19.Nov) zu einem bisher unerklärlichen Kursfeuerwerk bei der Kryptowährung SONM. Der SNM-Kurs stieg auf der Kryptobörse Binance ausgehend von 0,21 US-Dollar auf zwischenzeitlich 13,86 US-Dollar an. Damit generierte der Altcoin innerhalb der letzten 24 Handelsstunden temporäres Kursplus von 6.390 Prozent. Aktuell handelt die weitgehend unbekannte Kryptowährung, welche sich laut Twitter als weltweit führendes “Fog-Computing” Unternehmen bezeichnet, mit 5.40 USD noch 2.550 Prozent oberhalb seines Samstagnachmittags Kurses. Fog Computing, auch Edge Computing genannt, bezeichnet den Zusammenschluss zahlreicher Peripherie-Geräte, die über eine Cloud verbunden sind. Gründe für diesen spektakulären Kursanstieg finden sich jedoch nicht. Der letzte Twitter-Post wurde am 10. November veröffentlicht. So nebulös der plötzliche Kursanstieg, so nebulös scheint somit auch der Grund für die Handelsbewegung. Eine sogenannte Pump&Dump-Aktion scheint mehr als wahrscheinlich, was die Nachhaltigkeit der Kursexplosion zusätzlich infrage stellt.