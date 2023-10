3. Oktober 2023:

Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried startet in New York. Die USA klagen den Gründer der insolventen Krypto-Börse FTX und des Krypto-Hedgefonds Alameda Research in insgesamt sieben Punkten an. Es geht um Verschwörung zum Betrug in mehreren Fällen, Betrug von Anlegern und Kreditgeber sowie Geldwäsche. Die Vorwürfe weist SBF zurück, plädiert in allen Punkten auf “nicht schuldig”. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 115 Jahre Haft.