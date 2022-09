Quant (QNT): Zweistelliges Kursplus sorgt für Tagessieg

9. September 2022:

Wenige Tage vor dem lang erwarteten Ethereum (ETH) Merge-Termin und der damit einhergehenden Umstellung von Proof-of-Work (POW) auf Proof-of-Stake (POS) investieren Anleger in den nächsten, per Grafikkarte schürfbaren Altcoin. Nachdem bereits Ethereums kleiner Bruder Ethereum Classic (ETC) deutlich gen Norden schoss und sich seine die Hashrate mehr als verdoppelte, scheinen Anleger mit Ravencoin (RVN) den nächsten POW-Coin gen Norden schießen zu wollen. Ravencoin kann mit einem Kursplus von 22 Prozentpunkten in den letzten 24 Stunden den Tagessieg für sich verbuchen. Sollte der RVN-Kurs den Bereich zwischen 0,046 USD und 0,050 USD durchbrechen können, ist ein schneller Durchmarsch bis an den nächsten Resist bei 0,064 USD vorstellbar. Sogar ein Sprung bis an die 0,078 USD bis zum Merge-Termin ist nicht ausgeschlossen.