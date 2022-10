Osmosis (OSMO): Binance Listung sorgt für 33 Prozent Kurssprung

24. September 2022:

Der Kurs des auf professionelle Blockchain-Lösungen für Banken und Finanzinstitutionen spezialisierte Krypto-Projekt kann nach einer Verschnaufpause in den letzten Tagen wieder zunehmend Fahrt aufnehmen und steigt in den letzten 24 Handelsstunden um gute 10 Prozentpunkte im Wert an. Mit einer Rückeroberung des lokalen Widerstands bei 112 US-Dollar hat sich das Chartbild nach mehreren Wochen der Kurskonsolidierung wieder zunehmend aufgehellt. Aktuell handelt der Kurs von Quant mit 115 US-Dollar nur knapp unterhalb des nächsten Widerstandslevels bei 118 US-Dollar. Eine Stabilisierung über diesem Resist dürfte den QNT-Kurs zeitnah in Richtung der ersten relevanten Zielzone bei 130 US-Dollar ansteigen lassen. Auf der Unterseite ist Quant im Bereich der 95 US-Dollar gut unterstützt.