+++FTX und Binance: Alle Infos zu Pleite, Übernahme und Co.+++

7. November 2022:

Der aktuelle Zoff der Börsen Nr. 1 und Nr. 4 nach Handelsvolumen hat das Potenzial, im gesamten Krypto-Space erheblichen Schaden anzurichten, nicht nur bei FTX. Doch wie konnte es so weit kommen? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Peter Büscher dröseln auf, was zu den aktuellen Verwerfungen zwischen Binance-Chef Changpeng “CZ” Zhao und FTX-Chef Sam Bankman-Fried, SBF, geführt hat.

Im BTC-ECHO Invest Podcast erläutern Lübeck und Büscher die Hintergründe zur Cause Binance vs. FTX und gewähren Einblicke, was das Ganze am Krypto-Markt anrichten könnte.