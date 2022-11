9. November 2022:

Die Rettung des von einer Insolvenz bedrohten US-Kryptobörse FTX rückt in weite Ferne. Nach einer ersten Sichtung der von FTX.com bereitgestellten Firmenunterlagen, als Basis eines Kaufangebots, gab die weltweit größte Krypto-Exchange Binance.com nun bekannt, den Konkurrenten sehr wahrscheinlich nicht übernehmen zu wollen. In einer ersten Reaktion auf diese News brach der Bitcoin-Kurs auf 16.913 US-Dollar ein. Auf der Future-Börse Chicago Mercantile Exchange (CME) betrug das Tagestief gar 15.850 USD.

