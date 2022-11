+++FTX und Binance: Alle Infos zu Pleite, Übernahme und Co.+++

9. November 2022:

Sam Bankman-Fried hat bereits im Alter von 25 Jahren FTX gegründet und einen filmreifen Aufstieg hingelegt. Die Marktanteile von Konkurrenten wie beispielsweise BitMEX wurden von FTX regelrecht aufgesogen. Solange, bis man selbst aus dem Markt gespült wurde und in Liquiditätsengpässe geriet. Sam Bankman-Fried hat die Kontrolle über FTX verloren und dabei Geschichte geschrieben. Noch nie hat sich der Reichtum eines Multimilliardärs in so kurzer Zeit in Luft aufgelöst. Die Causa FTX ist ein Paradebeispiel für die schnelle Vergänglichkeit von Macht und Reichtum, insbesondere im Kryptomarkt.

In seinem Kommentar schreibt BTC-ECHO Chefredakteur Sven Wagenknecht seine Gedanken zur Causa FTX nieder.

BTC-ECHO zeichnet die Ereignisse nach, die zu diesem historischen Ereignis geführt haben: Das Ende von FTX? Chronologie einer Milliardenpleite