10. November 2022:

Am Abend des 9. November bemerkten Kunden der Krypto-Börse, dass die Seite von FTX nicht mehr erreichbar war. Der Analysedienst “Is it down, or just for me?” fand fünf separate Netzwerkausfallzeiten von über zwei Stunden Laufzeit. Mittlerweile ist FTX.com wieder online und enthält eine Warnung an Nutzer und potenzielle Neukunden. Konkret heißt es: “FTX ist derzeit nicht in der Lage, Auszahlungen zu verarbeiten. Wir raten dringend von einer Einzahlung ab.” Auszahlungen funktionieren derweil schon seit Tagen nicht. Weil eine drohende Insolvenz im Raum steht, bangen Kunden um ihr Kapital.