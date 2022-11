1. November 2022:

Nach einem schwachen Kursverlauf in den letzten Handelswochen hebt der Kurs der Kryptowährung Chain (XCN) in den letzten 24 Handelsstunden um 30 Prozent ab. Die verkündete Werbepartnerschaft mit dem NBA-Basketballverein, der Miami Heat lässt, Anleger aktuell in Chain investieren. Nachdem der Chain-Kurs mit 0,047 US-Dollar zuletzt ein neues Verlaufstief ausbildete, sorgte diese News für einen Kurs-Rebound auf aktuell 0,066 US-Dollar. Damit schwingt sich der XCN-Kurs in den letzten 24 Handelsstunden zum Tagessieger unter den Top-100 Kryptowährungen auf. Damit aktivierte Chain ein Kursziel auf der Oberseite bei 0,078 US-Dollar.