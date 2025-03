MEXC Ventures investiert 36 Millionen US-Dollar in Ethena & USDe. Erfahre, wieso dem Stablecoin so viel Bedeutung beigemessen wird.

USDe: Deshalb investiert MEXC in den Stablecoin

MEXC Ventures, der Investmentarm der globalen Kryptowährungsbörse MEXC, hat eine strategische Investition in Höhe von 16 Millionen US-Dollar in Ethena getätigt, einen führenden Innovator im Stablecoin-Bereich. Zusätzlich zu dieser Investition hat MEXC für 20 Millionen US-Dollar USDe, den synthetischen Dollar von Ethena, gekauft, um die breitere Nutzung und Akzeptanz des Tokens im Krypto-Ökosystem zu fördern.

MEXC Ventures begründet, dass es die außergewöhnliche Vision und Ausführung des Ethena-Teams anerkenne, das die wachsende Nachfrage nach Stablecoins im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi) korrekt identifiziert habe. Ihr Engagement, das Produkt kontinuierlich mit herausragender Ausführung zu verbessern, positioniere Ethena als Pionier in diesem aufstrebenden Bereich.

Stablecoins bedeutend für den Kryptomarkt

Stablecoins sind ein entscheidendes Element des breiteren Krypto-Ökosystems und ein Schwerpunkt von MEXC. Das Unternehmen ist besonders optimistisch über das Potenzial von USDe und dem breiteren Ethena-Ökosystem, den Stablecoin-Sektor zu transformieren.

USDe, ausgegeben von der Ethereum-basierten DeFi-Plattform Ethena, zielt darauf ab, die zentralisierten Herausforderungen von Stablecoins zu adressieren. Ethena schafft nicht nur einen Stablecoin – es baut ein gesamtes Ökosystem rund um USDe auf. Diese Investition unterstreicht MEXCs fortlaufendes Engagement zur Unterstützung von Blockchain- und Krypto-Infrastrukturprojekten, die Innovationen vorantreiben und die Massenakzeptanz fördern.

“Stablecoins spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des breiteren Kryptowährungsmarkts, und MEXC unterstützt ihr Wachstum voll und ganz. Da die Nachfrage nach Investitionen in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte weiter steigt, werden Stablecoins voraussichtlich noch mehr Investitionen anziehen. MEXC sieht Ethena als einen wichtigen Akteur bei der Entwicklung von vielfältigen Stablecoins, die die Krypto-Industrie vorantreiben, eine breitere Akzeptanz unterstützen und den Nutzern stabilere und effizientere Finanzlösungen bieten”, sagte Tracy Jin, COO von MEXC.

Investitionen in junge Projekte

MEXC Ventures verpflichtet sich zu strategischen Investitionen und bietet umfassende Unterstützung für Blockchain- und DeFi-Projekte. Durch Partnerschaften mit führenden öffentlichen Blockchains und DeFi-Projekten beabsichtigt MEXC Ventures, in frühphasige Projekte zu investieren und diese zu inkubieren, während es operative Unterstützung wie Marketingkampagnen und Handelsinitiativen anbietet. Diese Strategie soll sicherstellen, dass Projekte effektiv skalieren können und für alle Beteiligten vorteilhafte, gewinnbringende Partnerschaften schaffen.

Um die Akzeptanz von Stablecoins zu fördern, hat MEXC USDe erworben. Dieser strategische Schritt soll die Nutzer dazu ermutigen, USDe zu erleben und zu handeln, indem Anreize wie gebührenfreie Handelspaare und attraktive Staking-Events mit hohem APR angeboten werden. Diese werden mit einem Preispool von $1,000,000 ins Leben gerufen. Diese Vorteile werden den Nutzern auf zentralisierten Börsen zur Verfügung stehen.

MEXC glaubt an Investitionen in Krypto-native Projekte, die darauf ausgelegt sind, innerhalb dezentraler Ökosysteme zu gedeihen. Innovative synthetische Dollar, wie USDe, sind von Natur aus für DeFi konzipiert und verringern die Abhängigkeit von zentralisierten Stablecoin-Emittenten. In Zukunft beabsichtigt MEXC, den Nutzern mehr Möglichkeiten zu bieten, USDe zu halten und passives Einkommen direkt auf zentralisierten Börsen zu verdienen, wodurch die Zugänglichkeit und der Nutzen von Stablecoins weiter gesteigert werden.

Über MEXC

MEXC wurde 2018 gegründet und hat sich der Mission verschrieben, „dein einfachster Weg zu Krypto“ zu sein. Mit nach eigenen Angaben über 34 Millionen Benutzern in mehr als 170 Ländern und Regionen ist MEXC bekannt für seine große Auswahl an angesagten Token, häufige Airdrop-Möglichkeiten und niedrige Handelsgebühren.

Die benutzerfreundliche Plattform wurde entwickelt, um sowohl neue Händler als auch erfahrene Investoren zu unterstützen und sicheren sowie effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. MEXC priorisiert Einfachheit und Innovation, um den Krypto-Handel zugänglicher und lohnenswerter zu machen.

