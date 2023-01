Kryptowährungen haben das Potenzial, in der realen Welt als Zahlungsmittel eingesetzt zu werden. Doch Nutzer, die ihre Krypto in der echten Welt verwenden möchten, sind mit vielen Risiken und Schwierigkeiten konfrontiert. Das Krypto-Gateway von Globiance hilft Privatpersonen, Unternehmen und Händlern dabei, Zahlungen durch Kryptowährungen abzuwickeln.

So verwendest du Krypto als Zahlungsmittel in der echten Welt

Kryptowährungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit und die Blockchain revolutioniert nach und nach die wichtigsten Branchen dieser Welt. Neben der Unterhaltungsbranche, Lieferketten oder dem Einzelhandel findet sie ebenso ihren Weg in die Zahlungsbranche. In diesem Artikel untersuchen wir deshalb, wie du deine Kryptowährungen durch Globiance als Zahlungsmittel auf der ganzen Welt einsetzen kannst.

Denn Unternehmen und Nutzer weltweit sind bemüht, Kryptowährungen als fortschrittliches Zahlungsmittel einzusetzen. Doch auch wenn sie entscheidende Vorteile bieten, ist die junge Technologie mit einigen echten Herausforderungen konfrontiert, bevor sie als globales Zahlungsmittel akzeptiert werden kann.

In der Realität stellt es sich oft als sehr schwierig heraus, Kryptowährungen gegen Waren oder Dienstleistungen einzutauschen. Deshalb existiert das Krypto-Gateway von Globiance. Mit diesem Zahlungs-Gateway können Händler, Unternehmen und Kunden weltweite Zahlungen in jeder Kryptowährung akzeptieren und diese sofort in Fiat umwandeln.

Das Gateway von Globiance fungiert als Brücke zwischen der realen Welt und der Welt der Kryptowährungen und ermöglicht den Austausch zwischen Waren, Dienstleistungen, Krypto- und Fiatwährungen. So revolutioniert Globiance als grenzenlose und sichere Zahlungsmethode mit einzigartigen Funktionen, wie Menschen ihre Kryptowährungen ausgeben.

Erfahre mehr auf der offiziellen Homepage von Globiance

Hierfür eignen sich Kryptowährungen als Zahlungsmittel

E-Sports- und Spielebranche

Der Gaming-Sektor gehört neben dem Krypto-Markt zu den stärksten Wachstumsmärkten unserer Zeit und die Verschmelzung dieser beiden Giganten birgt riesiges Potenzial. Die sofortige und digitale Zahlungsabwicklung durch Kryptowährungen kann dabei helfen, Gaming auf eine neue Ebene zu heben und viele neue Anwendungsfelder für Videospiele zu eröffnen.

Auf diese Weise prägte sich innerhalb der letzten Jahre der Begriff GameFi, was für Gaming und Finance steht. Bereits heute gibt es mehrere Webseiten in der Online-Gaming-Branche, die Kryptowährungen als Zahlungsoption akzeptieren. Du kannst auf diese Weise dein Krypto-Vermögen verwenden, um Spiel-Credits zu kaufen oder dieses durch das Gateway von Globiance sofort in Fiatwährungen umtauschen.

Ein besseres Bildungssystem

Nicht jeder hat Zugang zu Bildung. Deshalb bemüht Globiance sich dafür, Bildungssysteme weltweit durch die Blockchain-Technologie zu revolutionieren. So möchte man Studenten in Entwicklungsländern die Möglichkeit bieten, durch Krypto-Zahlungen Zugang zu hochwertiger Bildung zu erhalten.

Online-Shopping leicht gemacht

Online-Stores weltweit arbeiten daran, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Auch wenn dieser Anwendungsfall zu einem der beliebtesten für Kryptowährungen zählt, gibt es noch nicht viele Webseiten, die sie akzeptieren.

Bei Globiance glaubt man, dass sich das sehr schnell ändern wird. Aufgrund der fortschrittlichen und einfachen Funktionsweise von Kryptowährungen, kann es sich nur noch um eine Frage der Zeit handeln, bis sie als die virtuelle Zahlungsmethode der Wahl gelten.

Geschenkgutscheine

Auch Geschenkgutscheine können heutzutage durch Kryptowährungen erworben werden. Diese Geschenkkarten können in jedem Geschäft, das sie akzeptiert, verwendet werden. Das bringt einige Vorteile mit sich, wie Anonymität und das Ausbleiben unerwünschter Spam-Mails.

Die Vorteile des Krypto-Gateways von Globiance

Das Krypto-Gateway von Globiance ermöglicht einige entscheidende Vorteile für Nutzer. Zu diesen zählen:

Niedrige Transaktionsgebühren und sofortige Transaktionsabwicklungen

Vollkommene Transparenz durch die Blockchain-Technologie

Verringertes Risiko für Nutzer, Händler und Unternehmen

Bequeme Zahlungsabwicklung durch die Blockchain-Technologie

Händlerschutz – kein Risiko von Rückbuchungen

Eine globale Zahlungsoption, die Verkaufsmöglichkeiten verbessert und den Umsatz erhöht

Alle deine finanziellen Bedürfnisse werden durch eine Plattform abgedeckt

Für Händler

Sobald ein Händler eine Gutschrift von einem Kunden erhalten hat, kann er:

Die erhalten Zahlungen automatisch in jede unterstützte Fiat- oder Kryptowährung umwandeln

Das Guthaben in der Globiance-Wallet aufbewahren

Das Guthaben auf eine Globiance-IBAN überweisen. Diese kann optional bestellt werden

Die Abhebung des Guthabens auf eine externe IBAN durchführen

Für Kunden

Der Kunde hat die folgenden Zahlungsmöglichkeiten:

QR-Code, der durch die Globiance-App oder eine externe Wallet genutzt werden kann

Der Kunde kann die angegebene Wallet-Adresse kopieren, um mit einer eigenen Wallet zu zahlen

Verbinde dich mit einer Browser-Wallet wie XinPay oder MetaMask und nehme die Zahlung vor

Über Globiance

Globiance ist eine vollständige Bank- und Börsenplattform. Die Plattform verfügt über Zahlungsschnittstellen, Bankdienstleistungen, Stablecoins und einem zentralen und dezentralen Marktplatz. So bietet Globiance Dienstleistungen für Firmen- sowie Privatkunden auf fünf Kontinenten an und verfügt über Filialen in 13 Ländern – mit Weiteren in Planung.

Globiance basiert auf dem XDC-Netzwerk (XinFin) und gehört damit zu den Blockchains der vierten Generation. Die Software ist sicher und entspricht militärischer Qualität, mit blitzschnellen und günstigen Transaktionen. Globiance bietet ISO20022-Kompatibilität und sogar forensische Werkzeuge an.

Nutzer des Netzwerks haben Zugang zu vielen verschiedenen Währungen durch Krypto- und Fiat-Wallets. Dabei treibt der deflationäre GBEX-Token die Blockchain an. Das ist der Bank- bzw. Handels-Token der Globiance-Plattform und bildet somit das Fundament des Netzwerks. Der Token verfügt über einen starken Nutzwert und wurde mit dem Ziel entwickelt, den Inhabern zahlreiche Vorteile zu verschaffen.

Inhaber können die Debitkarte von Globiance oder GBEX-Token verwenden, um einzukaufen, Rechnungen zu bezahlen, an den verschiedenen Börsen zu handeln, Transaktionen zu tätigen oder Fiat auszuzahlen. Bei all diesen Tätigkeiten verdienen sie zusätzliche Belohnungen in der Form von GBEX-Token.

Erfahre mehr auf der offiziellen Homepage von Globiance

10% Rabatt für deine Newsletter Anmeldung erhalten Anwendbar auf das BTC-ECHO Magazin im Probeabo, Jahresabo oder auf die Einzelausgabe. Jetzt anmelden! Zum Newsletter

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored