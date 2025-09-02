App herunterladen
Kursanalyse Kann Chainlink (LINK) auf ein neues Jahreshoch ansteigen?

Der Altcoin Chainlink (LINK) zeigt sich in den letzten Monaten von seiner bullishen Seite und handelt trotz der aktuellen Marktschwäche in Schlagdistanz zu seinem Jahreshoch. Folgende Kursmarken entscheiden über die Trendrichtung in den kommenden Wochen.

Stefan Lübeck
Teilen
Chainlink-Kurs22.97 $0.82 %
Bitcoin kaufen
Eine Metallmünze mit dem eingravierten Chainlink-Logo vor einem schwarzen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Daten-Orakels Chainlink (LINK) befindet sich in einem Aufwärtstrend

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum eine bullishe Trendfortsetzung von Chainlink (LINK) möglich erscheint
  • Welche Unterstützungsmarken nicht aufgebenen werden dürfen
  • Warum Chainlink weiterhin von Donald Trumps Krypto-Strategie profitieren dürfte

Der Kurs von Chainlink (LINK) gehörte im Vormonat August mit einem Kursplus von 50 Prozent zu den stärksten Altcoins unter den 100 größten Kryptowährungen. Mit 27,87 US-Dollar erreichte das Daten-Orakel zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch. In den letzten zehn Handelstagen konsolidierte der LINK-Kurs zusammen mit Ethereum (ETH) gen Süden und durchbrach zu Monatsbeginn die gleitende Durchschnittslinie EMA20. Aktuell handelt der Kurs des Data-Feed-Anbieters mit 23,23 US-Dollar an einem wichtigen horizontalen Unterstützungsbereich. Wird diese Supportzone gen Süden verlassen, müssen Anleger kurz- und mittelfristig auf folgende Chartmarken achten.

Alle Kurse
