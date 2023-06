Ioto Labs bringt Innovation in den Krypto-Markt. Auf der einen Seite hilft die Plattform jungen Start-ups und Unternehmern im Bereich Finanzierung und Marketing. Auf der anderen Seite ermöglicht man dadurch, dass Nutzer wie du und ich eine Rendite erzielen.

Du siehst dich als junges Talent, das Ideen oder Projekte im Bereich des Web3 entwickelt und gleichzeitig wenig Erfahrung bezüglich Marketing- und Werbestrategien hat? Oder bist du ein ganz einfacher Nutzer von Web3-Produkten und suchst nach Wegen, ein (zusätzliches) Einkommen zu generieren? Wenn du zu einer dieser zwei Zielgruppen gehörst, dann ist Ioto Labs genau das Richtige für dich.

Denn der vielversprechende Investitionsansatz von Ioto Labs dient dazu, neue Unternehmer, Entwickler und Künstler zu identifizieren, die außergewöhnliche künstlerische Ambitionen und innovative Konzepte realisieren wollen. Ioto Labs sucht aktiv nach solchen Talenten und identifiziert das Potenzial dieser Newcomer bereits in einem sehr frühen Stadium.

Darauffolgend steht man diesen mit finanzieller Unterstützung, Beratung und Informationen zur Seite und hilft ihnen dabei, in einem äußerst umkämpften Markt erfolgreich zu sein. Auf diese Weise schafft man ein Ökosystem, das Start-ups und Investoren verbindet sowie beide Parteien auf nachhaltige Weise dabei unterstützt, zu gedeihen und profitabel zu sein.

Wenn du ein Start-up aus der Welt des Web3’s bist und Investitionen und finanzielle Unterstützung benötigst, dann melde dich noch heute bei Ioto Labs an

So fährst du als Nutzer von Ioto Labs Gewinne ein

Auf der Plattform von Ioto Labs gibt es insgesamt 300 Mitgliedskarten, die dort verkauft werden. Inhaber dieser Karten verdienen durch diese am Verkauf von herausgebrachten Produkten mit. Doch das ist nicht alles, denn du verdienst nicht nur ein (monatliches) Einkommen, sondern bekommst darüber hinaus sogar vorrangigen Zugang zu verschiedenen Produkten aus dem Bereich des Blockchain-Gamings.

Und so ist das Ökosystem komplett, denn Ioto Labs nutzt die Gewinne, die durch den Verkauf der Mitgliedskarten erzielt werden, um die jungen Talente und Start-ups zu fördern, die Teil des Programms sind. Inhaber der Karten verdienen dann am Verkauf von den Produkten der jungen Unternehmen und Unternehmer mit. Auf diese Weise bildet sich ein nachhaltiger Kreislauf.

Die Preise der begehrten Mitgliedskarten reichen von 180 US-Dollar bis zu 180.000 US-Dollar. Egal ob Großinvestor oder Krypto-Neuling, hier ist für jeden etwas dabei.

Das Team von Ioto Labs legt höchsten Wert auf offene Kommunikation und ist deshalb im Telegram-Channel für alle Kartenbesitzer jederzeit erreichbar. Auf der einen Seite teilen hier Investoren ihre eingefahrenen Gewinne. Auf der anderen Seite präsentieren dort Start-ups ihre genialen Unternehmensideen, dir nur darauf warten Form anzunehmen.

Tritt dem Chat noch heute bei

Grüne Zahlen für Start-ups und Besitzer von Mitgliedskarten? BIldquelle: Ioto Labs

Sofort Rendite erzielen? So funktioniert es Schritt für Schritt

Melde dich auf der offiziellen Seite von Ioto Labs an. Sie fungiert als Tor zur Welt der Web3- und NFT-Produkte der Plattform. Die Anmeldung ist kinderleicht und ermöglicht dir, bereits am nächsten Tag Gewinne einzufahren. Wähle eine Mitgliedskarte aus, die zu dir passt. Sie sollte möglichst mit dem Investitionsziel, das du dir gesetzt hast, übereinstimmen. Wenn das erledigt ist, dann kannst du den Kauf bereits abschließen. Jede Mitgliedskarte repräsentiert dabei das entsprechende Level deiner Investitionen, mit welchem du dazugehörige Privilegien genießen kannst. Innerhalb von 24 Stunden fängt die Plattform an, dir deine täglichen Gewinne auszuzahlen. Die Zahlungen erfolgen so lange, wie die von Ioto Labs herausgegebenen Web3-Produkte funktionsfähig bleiben. Auf diese Weise bietet der Erwerb einer Mitgliedskarte von Ioto Labs eine hervorragende Möglichkeit, in den nächsten sechs Monaten ein monatliches Einkommen zu erzielen. Das stimmt sogar gleichzeitig mit der Roadmap des Unternehmens überein.

Zur offiziellen Seite von Ioto Labs

Wie werden die Gewinne an Investoren ausgeschüttet?

Sobald ein NFT oder eine NFT-Kollektion verkauft wird, erreichen diese Gewinne das verantwortliche Unternehmen oder den verantwortlichen Unternehmer sofort. Ähnliches gilt für Investoren. Die ersten Anteile ihrer Gewinne erhalten diese einen bis vier Tage nach dem Verkauf. Die kompletten Auszahlungen an Anleger erfolgen in Teilschritten über einen Zeitraum von 30 Tagen. Auszahlungen erfolgen dabei einmal alle 24 Stunden.

Doch das ist nicht alles. Sobald ein NFT auf dem Sekundärmarkt verkauft wird, erhält Ioto Labs eine Lizenzgebühr in Höhe von 10 Prozent des Verkaufspreises. Das verschafft Investoren darüber hinaus nochmal ein zusätzliches passives Einkommen.

Die Roadmap der Plattform verdeutlicht, dass bis Januar 2024 jeden Monat eine neue Produktversion auf den Markt kommen soll. So ist der Plan, dass die Karteninhaber die folgenden sechs Monate lang kontinuierlich verdienen werden. Ab Januar 2024 wird das Einkommen der Karteninhaber vom Erfolg der Produkte von Ioto Labs abhängen und kann deshalb entweder steigen oder sinken.

Die Produkte von Ioto Labs setzen sich nicht durch? Keine Sorge …

Dem Team von Ioto Labs liegt deine Zufriedenheit am Herzen und deshalb sichert man dort jegliche Investoren und Entwickler ab. Das bedeutet genau: Wenn du nach dem Kauf deiner Mitgliedskarte mit den Bedingungen der Mitgliedschaft oder aus anderen Gründen unzufrieden bist, dann wende dich jederzeit an das Team. In diesem Fall werden dir die gezahlten Mitgliedsbeiträge (abzüglich von Gewinnen, die du erzielt hast) innerhalb von fünf Tagen wieder auf dein Konto gutgeschrieben.

