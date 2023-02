Finanzen in Stuttgart

Ab dem 17. März ist es endlich wieder so weit. Zwei Tage lang dreht sich in Stuttgart alles um die Themen Finanzen und Geldanlagen. Vom 17. bis 18. März findet auf dem Gelände des Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) die größte Finanzmesse im deutschsprachigen Raum statt. Die Invest ist als Messe und Kongress gleichermaßen konzipiert. Hier treten Aussteller:innen mit privat Anlegenden in Kontakt. Bankberatende treffen auf Vermögensverwaltende. Makler:innen, Dienstleister:innen und andere Akteure aller Couleur aus der Finanzwelt kommen hier zusammen, um Wissen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Der lebendige Marktplatz der Finanzmesse mit zahlreichen Ausstellenden in der Halle und die Messe “Grünes Geld” bieten als Informationsplattformen den direkten Austausch mit bekannten Finanzexpert:innen. Parallel finden im ICS spannende Themenveranstaltungen statt.

Invest 2023: Die Infos

Der Kongress mit Leitmessen-Anspruch konnte außerdem eine Reihe hochkarätige Redner:innen für sich gewinnen. Unter anderen werden Danyal Bayaz (Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg), Kolja Barghoorn (Aktien-/Börsenblog “Aktien mit Kopf”), Lisa Osada (Finanzblog & Instagram-Kanal “Aktiengram”) und Christian W. Röhl (Investor & Publizist) auf der Veranstaltung sprechen.

Auch Krypto-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten. Mit Roman Reher (Blocktrainer) und Mirco Recksiek (Bitcoin2Go) konnte die Veranstaltung auch zwei namhafte Vertreter aus der Welt von Bitcoin und Co. gewinnen.

Alle weiteren Informationen sowie Tickets erhalten Sie unter: https://www.messe-stuttgart.de/invest/

