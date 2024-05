Mit $FLY und den Debitkarten von Flyback Solutions bleibst du unabhängig vom traditionellen Finanzsystem. So nimmst du am Vorverkauf teil.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Es gibt über 500 Millionen Kryptowalletbesitzer (Tendenz stark steigend), die alle das Gleiche wollen: Mit ihren Kryptowährungen Zahlungen tätigen. Aus diesem Grund stellt Flyback eine Brücke zwischen der digitalen und der normalen Welt dar. Und genau hier findet sich der Use Case von dem systemeigenen $FLY-Token, welcher in Kürze gelauncht wird.

Giganten der Branche wie Crypto.com machten es erfolgreich vor, 80 Millionen Kunden in nur wenigen Jahren anzuziehen. Dabei sind die Staking-Programme und Anreize allerdings nicht mehr zeitgemäß und extrem überteuert. Es existieren bessere Alternativen. Zu einer dieser Alternativen zählt Flyback Solutions.

Hier nutzt man die neuesten technischen Möglichkeiten, um langfristig “grüne Charts” zu produzieren. Gezielter Token-Burn, fairer Launch, Token-Vesting und Staking-Programme. 25 % vom Umsatz gehen dabei in die Treasury, um den Token vom Markt zurückzukaufen. Wale werden nicht zugelassen und der Supply liegt bei einer Milliarde Token. 5 % sind über den Presale so schon verkauft und es wurden 800.000 US-Dollar gestakt.

Zur offiziellen Seite von Flyback

Flyback Solutions: Debitkarten für anonyme Zahlungen, Bankenlizenz in Planung

Du lebst Krypto? Dann brauchst du Flyback Solutions! Das Team, welches hinter Flyback steht, hat in der Vergangenheit bereits viele Projekte begleitet und hoch hinauskommen lassen. Man erkennt sehr schnell, dass es sich hier um einen langfristigen Plan handelt. Die durchdachte Roadmap wurde dabei schon einige Male vorgestellt.

Zurzeit verhandelt Flyback Solutions über eine Bankenlizenz, ähnlich wie das System von Revolut. Hiermit wird es möglich sein, Krypto-Zahlungen in Real-Time durchzuführen. Durch die eigene App bekommst du programmierbare Push-Nachrichten über deine Lieblings-Coins (wie “Solana ist um acht Prozent gestiegen”). Mit einem Klick zahlst du die nächste Rechnung dann mit Solana über die Debitkarte und bekommst dadurch mehr Kaufkraft.

Mit den virtuellen Karten von Flyback Solutions sind alle Zahlungen anonym. Hier nutzt man eine Nische, denn diese Karten werden als Einmal-Aufladekarten deklariert (wie eine Geschenkkarte). Laut der aktuellen Rechtssprechung ist hierfür kein KYC nötig.

Die physischen Karten sind aus Metall mit dem Bitcoin Emblem gelasert. Sie sehen nicht nur einzigartig aus, sie können auch was: bis zu 150.000 US-Dollar pro Monat aufladbar und keine Source-of-Funds-Abfrage. Sie funktioniert darüber hinaus in über 150 Ländern. Dazu kommt eine Plastik-Karte auf Wunsch, die in sämtlichen Geldautomaten verwendet werden kann, um bis zu 2.000 US-Dollar am Tag „Cash“ abzuheben.

Zur offiziellen Seite von Flyback

Zahlungslösung für deine finanzielle Freiheit

Flyback ist eine Payment-Solution, welche dir deine finanzielle Freiheit zurückbringt. Dabei stellt sie eine Alternative dar, die sich an den Eigenschaften von digitalem Gold – den Kryptowährungen – orientiert. Das gewährt dir vollständige Anonymität bei Online- und Offline-Ausgaben, keine Beschränkungen bei der Eröffnung von Bankkonten und direkten Zugang zu deinen finanziellen Mitteln, ohne die Angst vor Bank-Runs, sollte die nächste Bank Insolvenz anmelden.

Jetzt am Presale von $FLY Token teilnehmen

Um die Vermarktung voranzutreiben, lässt Flyback die Community mitverdienen. Diese ist nach nur sieben Monaten auf bereits 8.000 Member angewachsen. Man plant, mit 20.000 Membern in die Öffentlichkeit zu gehen. Das wird der Fall sein, sobald der $FLY-Token bei 10 Cent angekommen ist.

Das Vertriebssystem ist vielfältig. Hierbei kann man Provisionen verdienen, ohne dass man jemanden sponsern muss. 30 % werden vom Umsatz täglich an die Community Member ausgezahlt. Viele Krypto-Influencer haben sich dem Projekt bereits angeschlossen. Der nächste Schritt sind jetzt neue Märkte, die außerhalb von Europa dazukommen werden. Let’s fly into the Future!

Registriere dich noch heute für den Presale und kaufe $FLY so günstig, wie sie vielleicht nie wieder sein werden.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden