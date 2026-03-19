Vom 11. März bis 13. April 2026 verlost Kraken Bitcoin-Preise unter aktiven Nutzern. Der Hauptgewinn: Ein ganzer Bitcoin. Erfahre hier alles zu Teilnahmebedingungen, Gewinnchancen und wie jeder Trade zählt.

Die Jagd auf 1 BTC: Sichere dir als Trader einen ganzen Bitcoin

Die Jagd auf 1 BTC: Sichere dir als Trader einen ganzen Bitcoin

Unter dem Titel “Kraken Bitcoin Sweepstakes” startet die Krypto-Plattform Kraken eine Kampagne, die sowohl Bestandskunden als auch Neukunden anspricht. Belohnt wird dabei das, was Nutzer auf der Plattform ohnehin tun – der Handel mit digitalen Assets.

Gewinne 1 Bitcoin: Nutze die Zeit bis Mitte April

Das Gewinnspiel erstreckt sich über einen Zeitraum von gut einem Monat. Der Startschuss fällt am 11. März 2026 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das Ende der Aktion ist auf den 13. April 2026 um 15:59 Uhr (MEZ) terminiert. In diesem Fenster zählt jede Handelsaktivität, sofern du dich als Nutzer zuvor korrekt für die Aktion registriert hast.

Die Teilnahmehürden wurden von Kraken bewusst niedrig angesetzt. Es sind keine komplizierten Trading-Turniere oder ROI-Wettbewerbe (Return on Investment), bei denen oft nur professionelle Händler mit den besten Algorithmen eine Chance haben. Stattdessen basiert das System auf einem simplen Losverfahren, das an das Handelsvolumen gekoppelt ist.

Die Mechanik: Ein Dollar, ein Los

Das Kernprinzip der Promotion lautet: “Jeder gehandelte US-Dollar entspricht einem Los.” Wer also beispielsweise für 100 US-Dollar Bitcoin kauft, erhält 100 Einträge in den Lostopf. Wer für 5.000 US-Dollar Ethereum verkauft, sichert sich 5.000 Gewinnchancen.

Dieser Mechanismus gilt kumulativ. Das bedeutet, Nutzer können über den gesamten Zeitraum hinweg Lose sammeln. Um jedoch eine Dominanz durch institutionelle Händler oder “Wale” (Großinvestoren) zu verhindern und die Chancen für den durchschnittlichen Retail-Nutzer fair zu halten, hat Kraken eine Obergrenze eingezogen: Pro Nutzer können maximal 1.000.000 Einträge gesammelt werden. Dies entspricht einem Handelsvolumen von einer Million US-Dollar im Aktionszeitraum.

Der Prozess zur Teilnahme ist zweistufig:

Opt-in: Nutzer müssen ihre Teilnahme aktiv bestätigen. Dies geschieht entweder über den “Offers”-Bildschirm in der regulären Kraken-App oder über den “Promotions”-Bereich in der Kraken Pro App. Ohne diesen Klick zählen die Trades nicht. Handel: Nach der Bestätigung werden alle qualifizierten Trades zwischen dem 11. März und dem 13. April automatisch gezählt.

Was zählt – und was nicht

Für Trader ist es essenziell zu wissen, welche Transaktionen für das Gewinnspiel qualifiziert sind. Kraken zeigt sich hier flexibel und inkludiert die wichtigsten Handelsarten:

Kauf und Verkauf: Der klassische Spot-Handel.

Der klassische Spot-Handel. Konvertierung: Die direkte Umwandlung von einem Krypto-Asset in ein anderes.

Die direkte Umwandlung von einem Krypto-Asset in ein anderes. Plattformen: Es spielt keine Rolle, ob über die Standard-Oberfläche (Kraken) oder die Profi-Oberfläche (Kraken Pro) gehandelt wird.

Es spielt keine Rolle, ob über die Standard-Oberfläche (Kraken) oder die Profi-Oberfläche (Kraken Pro) gehandelt wird. Margin & PTL: Auch gehebelte Positionen tragen zum Volumen bei.

Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen, die verhindern sollen, dass das System manipuliert wird. So sind Geschäfte zwischen Fiat-Währungen und Stablecoins (z.B. USD zu USDT) oder reine Stablecoin-Swaps (z.B. USDC zu USDT) explizit ausgeschlossen. Auch der Handel mit Aktien, “Bundles” oder xStocks zählt nicht für das Losverfahren.

Das erwartet dich im Preispool

Der Anreiz der Kampagne liegt in der Natur der Preise. Kraken schüttet keine Fiat-Währungen aus, sondern bleibt der Krypto-Philosophie treu.

Der Hauptpreis: Ein glücklicher Gewinner erhält 1 BTC . Unabhängig vom aktuellen Kurs bleibt der Wert eines Bitcoin immer ein Bitcoin mit Wachstumspotenzial für die Zukunft.

Ein glücklicher Gewinner erhält . Unabhängig vom aktuellen Kurs bleibt der Wert eines Bitcoin immer ein Bitcoin mit Wachstumspotenzial für die Zukunft. Die weiteren Preise: Fünf zusötzliche Gewinner erhalten jeweils 10.000 US-Dollar in Bitcoin .

Fünf zusötzliche Gewinner erhalten jeweils . Der Bonus: Um die Gewinnchancen in die Breite zu streuen, werden zusätzlich 100 Gewinner ausgelost, die jeweils 100 US-Dollar in Bitcoin erhalten.

Insgesamt beläuft sich der Preispool also auf 1 BTC plus weitere 60.000 US-Dollar in Bitcoin.

Die Aktion steht Nutzern in den meisten Regionen offen, in denen Kraken operiert. Nutzer aus Großbritannien (UK) und Australien sind aus rechtlichen Gründen von der Teilnahme allerdings ausgeschlossen.

Kleiner Aufwand, große Chance

Mit dem “Bitcoin Sweepstakes” schafft Kraken einen starken Anreiz, deine Handelsaktivitäten im Frühjahr 2026 auf ihrer Plattform zu bündeln. Durch die Einbeziehung von Spot- und Margin-Trading sowie die Verfügbarkeit auf der Pro-Plattform spricht die Börse sowohl Gelegenheitsanleger als auch aktive Trader an.

Die klare Struktur – 1 Dollar gleich 1 Los – macht die Aktion transparent, während der Hauptpreis von 1 BTC als starker emotionaler Anker fungiert. Für Trader, die ohnehin aktiv sind, ist die Aktion ein “No-Brainer”: Ein einfacher Klick zur Anmeldung genügt, um die Chance auf den Gewinn zu wahren, ohne das eigene Handelsverhalten zwingend ändern zu müssen.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Kraken.

Disclaimer:



Keine Anlageberatung. Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein Verlustrisiko. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein Los pro 1 US-Dollar Handelsvolumen auf Kraken. Obergrenze von 1.000.000 Losen pro Nutzer. Es gelten geografische Einschränkungen. Kein Kauf erforderlich.

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