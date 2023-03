Da wir aus dem lang anhaltenden Bärenmarkt des letzten Jahres herauskommen, ziehen Krypto-Besitzer neue Anlageansätze in Betracht. In der aktuellen Lage könnte man über Arbitrage-Handel nachdenken.

Das ABC der Krypto-Arbitrage

Was ist die allgemeine Idee?

Krypto-Arbitrage ist eine Anlagestrategie, die von kurzen Zeitfenstern profitiert, in denen eine digitale Währung gleichzeitig auf verschiedenen Börsen zu unterschiedlichen Preisen verfügbar ist.

Was verursacht diese Preisunterschiede?

Vorübergehende Preisunterschiede können unterschiedliche Ursachen haben, wie zum Beispiel Unterschiede im Handelsvolumen und in der Liquidität zwischen größeren und kleineren Börsen.

Wie verdienen Krypto-Besitzer mit Arbitrage Geld?

Im Wesentlichen besteht Arbitrage darin, ein Produkt zum günstigsten verfügbaren Preis auf einem Markt zu kaufen und es dann anderswo zu einem höheren Preis zu verkaufen. Das kann manuell erfolgen, aber bei Krypto-Arbitrage ist ein Bot gewöhnlich die beste Wahl.

Ein Algorithmus, der mit mehreren Börsen verbunden ist, überwacht dabei gleichzeitig Hunderte von Kryptowährungen rund um die Uhr und sucht nach Preisunterschieden. Wenn er eine Diskrepanz findet, kauft er den Coin an der Börse, auf der der Kurs am niedrigsten ist, und verkauft sie innerhalb eines Bruchteils von Sekunden an der Börse, wo der Kurs am höchsten ist, um einen Gewinn zu erzielen.

Diese Bots sind in der Lage, in Höchstgeschwindigkeit eine große Menge an Arbitrage-Handelsgeschäften gleichzeitig in deinem Namen auszuführen, um dein Umsatzpotenzial zu optimieren.

Arbitrage im Vergleich zu anderen Strategien

Im Vergleich zu anderen Handelsstrategien gilt Krypto-Arbitrage als risikoarm, hauptsächlich, weil man keine Positionen auf Börsen eröffnet, wie es zum Beispiel beim Swing-Trading der Fall wäre. Unabhängig davon, in welche Richtung sich die Kurse bewegen, kannst du immer noch Geld mit Preisunterschieden verdienen.

Auch im Gegensatz zum einfachen HODLn kannst du mit Arbitrage in einem Abschwung Geld verdienen, ohne darauf warten zu müssen, dass sich der Markt erholt.

Die Vorteile von Arbitrage

● Das Risiko ist gering, da eine plötzliche Marktveränderung deine Gewinne nicht zunichtemachen kann. Arbitrage ist daher eine Möglichkeit zur Absicherung gegen fallende Kurse.

● Gewinne sind unabhängig von der aktuellen Marktlage

● Automatisierte Arbitrage erfordert kein finanzielles Wissen oder Anstrengungen, da man keine Zeit damit verbringen muss, den Markt zu analysieren, Strategien zu entwickeln oder umzusetzen.

Rentabilität und Sicherheit

Eine gute Rentabilität und Sicherheit sind beim Arbitrage-Trading wichtig. In beiden Bereichen sticht eine Krypto-Arbitrage-Plattform besonders hervor: ArbiSmart, gegründet im Jahr 2019, ist ein Finanzdienstleister, der mit voller EU-Genehmigung arbeitet und einen hervorragenden Ruf als vertrauenswürdiger, transparenter Verwalter von Krypto-Kapital genießt.

ArbiSmart unterstützt 30 verschiedene FIAT- und Kryptowährungen, von Euro und US-Dollar bis Bitcoin und Dogecoin, und bietet eine große Auswahl an Arbitrage-Investmentplänen, bei denen Gelder eingefroren und in deinem Namen im Krypto-Arbitrage gehandelt werden.

Die Vertragslaufzeiten der Pläne können kurzfristig über einen oder drei Monate oder längerfristig über 18 Monate, 2, 3 oder 5 Jahre laufen, wobei der Gewinnprozentsatz mit der Länge des gewählten Plans steigt.

Der genaue Betrag, den du verdienen wirst, hängt von deinem Kontostand ab. Dieser wiederum basiert auf der Menge der von dir gehaltenen RBIS, dem hauseigenen Token. Mehr RBIS bedeutet also einen höheren Arbitrage-Gewinn auf den Investmentplan-Beträgen in USD, XRP, ETH oder einer anderen unterstützten Währung. Du kannst auch ein Guthaben in RBIS eröffnen, um deine APY zu steigern.

