Krypto-Marktbericht: Bitcoin und Cardano seitwärts, Kursanstiege bei Solana

So haben die Kurse der wichtigsten digitalen Währungen in den letzten 24 Stunden performt:

Bitcoin



Haben wir einen neuen Stable Coin? Seit gestern änderte sich der Bitcoin-Kurs nur um 0,2 Prozent. Der aktuelle Kurs beträgt 19.188,60 US-Dollar. Gemäß dem Fear-and-Greed-Index ist Panik die aktuelle Marktstimmung.

Marktkapitalisierung: 368,6 Milliarden US-Dollar (+0,31%)

24h-Handelsvolumen: 13.107 Milionen US-Dollar (-1,13%)

24h-Hoch: 19.248,43 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Bitcoin-Kurs

Ethereum



Mit einer Änderung von 0,98 Prozent definiert der Ethereum-Kurs das Wort seitwärts neu. Zur Zeit liegt der Kurs bei 1.310,46 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 158,27 Milliarden US-Dollar (+1,16%)

24h-Handelsvolumen: 5.024 Milionen US-Dollar (+1,07%)

24h-Hoch: 1.317,46 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Ethereum-Kurs

Tether



Der Tether-Kurs-Kurs blieb stabil und änderte sich nur um 0 Prozent. 1,00 US-Dollar beträgt der Tether-Kurs an diesem Morgen.

Marktkapitalisierung: 68,48 Milliarden US-Dollar (+0,03%)

24h-Handelsvolumen: 19.529 Milionen US-Dollar (-47,23%)

24h-Hoch: 1,00 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Tether-Kurs

BNB



Spannend ist anders: Der BNB-Kurs veränderte sich nur um 0,48 Prozent. Damit liegt der Kurs aktuell bei 270,18 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 44,17 Milliarden US-Dollar (+0,57%)

24h-Handelsvolumen: 376 Milionen US-Dollar (-34,48%)

24h-Hoch: 271,08 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen BNB-Kurs

USD Coin



Das kann der Kryptomarkt auch anders: nur -0,06 Prozent Kursänderung gab es beim USD-Coin-Kurs. Der Kurs von USD Coin steht bei aktuell 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 43,93 Milliarden US-Dollar (+0,18%)

24h-Handelsvolumen: 1.753 Milionen US-Dollar (-40,26%)

24h-Hoch: 1,00 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen USD Coin-Kurs

XRP



In einer Seitwärtsbewegung blieb der XRP-Kurs bei 0,45 Prozent stecken. XRP steht damit bei einem Kurs von 0,46 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 23,03 Milliarden US-Dollar (+0,48%)

24h-Handelsvolumen: 880 Milionen US-Dollar (-44,33%)

24h-Hoch: 0,47 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen XRP-Kurs

Binance USD



Träge bewegte sich der Binance-USD-Kurs um lediglich -0,05 Prozent. Der Kurs notiert bei 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 21,76 Milliarden US-Dollar (-0,01%)

24h-Handelsvolumen: 3.778 Milionen US-Dollar (-1,14%)

24h-Hoch: 1,00 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Binance USD-Kurs

Cardano



Der Cardano-Kurs trat auf der Stelle. Der Kurs änderte sich um gerade einmal 1,9 Prozent. Aktuell steht der Kurs bei 0,35 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 12,4 Milliarden US-Dollar (+2,02%)

24h-Handelsvolumen: 357 Milionen US-Dollar (+0,09%)

24h-Hoch: 0,36 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Cardano-Kurs

Solana



Der Solana-Kurs konnte sich in den letzten Stunden über ein Plus von 2,02 Prozent freuen. Was bedeutet das für den Kurs? Dieser liegt aktuell bei 28,30 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 10,15 Milliarden US-Dollar (+1,92%)

24h-Handelsvolumen: 501 Milionen US-Dollar (-48,29%)

24h-Hoch: 28,48 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Solana-Kurs

Dogecoin



Beim Dogecoin-Kurs tat sich kaum etwas: Der Kurs blieb nahezu konstant und änderte sich lediglich um 0,5 Prozent. Das schlägt sich in einem Kurs von 0,06 US-Dollar nieder.

Marktkapitalisierung: 8,14 Milliarden US-Dollar (+0,69%)

24h-Handelsvolumen: 154 Milionen US-Dollar (-28,67%)

24h-Hoch: 0,06 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Dogecoin-Kurs

Top 5

Flop 5

Weitere Kurse finden sich in unserem Kursindex.

Die Daten wurden am 23. Oktober 2022 um 07:01 von Coingecko entnommen.