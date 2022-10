Krypto-Marktbericht: Anstiege bei Bitcoin, XRP und Solana

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen beläuft sich auf 983 Mrd. US-Dollar, wovon Bitcoin einen Marktanteil von 39 Prozent für sich beansprucht. Das Handelsvolumen betrug in den letzten 24 Stunden 88 Mrd. US-Dollar. Der Markt bewegte sich um 2 Prozent aufwärts.

So haben die Kurse der wichtigsten digitalen Währungen in den letzten 24 Stunden performt:

Bitcoin



Der Bitcoin-Kurs ist seit gestern um 3,8 Prozent angestiegen. Bitcoin steht damit bei einem Kurs von 19.814,74 US-Dollar. Panik bestimmt laut dem Fear-and-Greed-Index aktuell die Bitcoin-Märkte

Marktkapitalisierung: 380,14 Milliarden US-Dollar (+3,84%)

24h-Handelsvolumen: 41.535 Milionen US-Dollar (+65,05%)

24h-Hoch: 19.880,56 US-Dollar

Ethereum



Der Ethereum-Kurs konnte sich in den letzten Stunden über ein Plus von 3,37 Prozent freuen. 1.327,83 US-Dollar beträgt der Ethereum-Kurs an diesem Morgen.

Marktkapitalisierung: 160,81 Milliarden US-Dollar (+3,48%)

24h-Handelsvolumen: 17.054 Milionen US-Dollar (+94,33%)

24h-Hoch: 1.333,95 US-Dollar

Tether



Der Tether-Kurs-Kurs blieb stabil und änderte sich nur um -0,05 Prozent. Das schlägt sich in einem Kurs von 1,00 US-Dollar nieder.

Marktkapitalisierung: 68,4 Milliarden US-Dollar (-0,07%)

24h-Handelsvolumen: 52.099 Milionen US-Dollar (+68,99%)

24h-Hoch: 1,01 US-Dollar

USD Coin



Haben wir einen neuen Stable Coin? Seit gestern änderte sich der USD-Coin-Kurs nur um -0,08 Prozent. Damit liegt der Kurs aktuell bei 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 45,32 Milliarden US-Dollar (-1,13%)

24h-Handelsvolumen: 4.857 Milionen US-Dollar (+65,22%)

24h-Hoch: 1,01 US-Dollar

BNB



Der BNB-Kurs konnte in den letzten 24 Stunden um 2,02 Prozent zulegen. Aktuell steht der Kurs bei 274,79 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 44,86 Milliarden US-Dollar (+1,99%)

24h-Handelsvolumen: 1.050 Milionen US-Dollar (+64,72%)

24h-Hoch: 279,59 US-Dollar

XRP



Der XRP-Kurs konnte in den letzten 24 Stunden 5,79 Prozentpunkte gutmachen. Der aktuelle Kurs beträgt 0,50 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 24,95 Milliarden US-Dollar (+5,67%)

24h-Handelsvolumen: 2.948 Milionen US-Dollar (+100,75%)

24h-Hoch: 0,50 US-Dollar

Binance USD



Beim Binance-USD-Kurs tat sich kaum etwas: Der Kurs blieb nahezu konstant und änderte sich lediglich um -0,08 Prozent. Der Kurs von Binance USD steht bei aktuell 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 21,36 Milliarden US-Dollar (+0,66%)

24h-Handelsvolumen: 9.401 Milionen US-Dollar (+6,61%)

24h-Hoch: 1,01 US-Dollar

Cardano



Um 3,59 Prozent konnte der Cardano-Kurs seit gestern ansteigen. Zur Zeit liegt der Kurs bei 0,39 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 13,09 Milliarden US-Dollar (+3,55%)

24h-Handelsvolumen: 888 Milionen US-Dollar (+115,99%)

24h-Hoch: 0,39 US-Dollar

Solana



Der Solana-Kurs performte gestern gut und kann einen Kursanstieg von 3,92 Prozent vorweisen. Was bedeutet das für den Kurs? Dieser liegt aktuell bei 31,81 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 11,4 Milliarden US-Dollar (+3,87%)

24h-Handelsvolumen: 1.385 Milionen US-Dollar (+144,28%)

24h-Hoch: 31,92 US-Dollar

Dogecoin



Der Dogecoin-Kurs klettert um 2,55 Prozent nach oben. Der Kurs notiert bei 0,06 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 8,26 Milliarden US-Dollar (+2,61%)

24h-Handelsvolumen: 439 Milionen US-Dollar (+120,64%)

24h-Hoch: 0,06 US-Dollar

Die Daten wurden am 14. Oktober 2022 um 07:02 von Coingecko entnommen.