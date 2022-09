Krypto-Marktbericht: Anstiege bei Bitcoin, BNB und Ethereum

So haben die Kurse der wichtigsten digitalen Währungen in den letzten 24 Stunden performt:

Bitcoin



Der Bitcoin-Kurs konnte sich in den letzten Stunden über ein Plus von 4,18 Prozent freuen. Das schlägt sich in einem Kurs von 19.584,14 US-Dollar nieder. Gemäß dem Fear-and-Greed-Index ist Panik die aktuelle Marktstimmung.

Marktkapitalisierung: 374,33 Milliarden US-Dollar (+3,86%)

24h-Handelsvolumen: 46.807 Milionen US-Dollar (-8,6%)

24h-Hoch: 19.704,08 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Bitcoin-Kurs

Ethereum



Der Ethereum-Kurs konnte in den letzten 24 Stunden um 4,38 Prozent zulegen. Der Kurs notiert bei 1.341,91 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 162,17 Milliarden US-Dollar (+4,49%)

24h-Handelsvolumen: 14.818 Milionen US-Dollar (+2,16%)

24h-Hoch: 1.354,09 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Ethereum-Kurs

Tether



Wie man es von einem Stablecoin erwarten würde änderte sich der Kurs von Tether-Kurs nur um -0,17 Prozent. Zur Zeit liegt der Kurs bei 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 67,88 Milliarden US-Dollar (-0,21%)

24h-Handelsvolumen: 51.249 Milionen US-Dollar (-9,08%)

24h-Hoch: 1,01 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Tether-Kurs

USD Coin



Um lediglich -0,13 Prozent änderte sich der USD-Coin-Kurs. Aktuell steht der Kurs bei 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 48,82 Milliarden US-Dollar (-0,76%)

24h-Handelsvolumen: 4.144 Milionen US-Dollar (-4,82%)

24h-Hoch: 1,01 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen USD Coin-Kurs

BNB



Der BNB-Kurs sprang binnen 24 Stunden um 5,25 Prozent nach oben. Der aktuelle Kurs beträgt 284,55 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 46,49 Milliarden US-Dollar (+5,3%)

24h-Handelsvolumen: 803 Milionen US-Dollar (-5,44%)

24h-Hoch: 285,30 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen BNB-Kurs

XRP



In den letzten 24 Stunden konnte der XRP-Kurs um 3,62 ansteigen. 0,44 US-Dollar beträgt der XRP-Kurs an diesem Morgen.

Marktkapitalisierung: 22,1 Milliarden US-Dollar (+3,68%)

24h-Handelsvolumen: 2.092 Milionen US-Dollar (-9,84%)

24h-Hoch: 0,45 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen XRP-Kurs

Binance USD



Spannend ist anders: Der Binance-USD-Kurs veränderte sich nur um 0,09 Prozent. Der Kurs von Binance USD steht bei aktuell 1,00 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 21,08 Milliarden US-Dollar (+0,1%)

24h-Handelsvolumen: 8.527 Milionen US-Dollar (-6,76%)

24h-Hoch: 1,02 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Binance USD-Kurs

Cardano



Beim Cardano-Kurs tat sich kaum etwas: Der Kurs blieb nahezu konstant und änderte sich lediglich um 1,34 Prozent. Was bedeutet das für den Kurs? Dieser liegt aktuell bei 0,44 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 14,79 Milliarden US-Dollar (+1,39%)

24h-Handelsvolumen: 441 Milionen US-Dollar (-11,7%)

24h-Hoch: 0,44 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Cardano-Kurs

Solana



Für den Solana-Kurs kam es seit gestern zu einem Kursanstieg von 4,06 Prozent. Damit liegt der Kurs aktuell bei 33,78 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 12 Milliarden US-Dollar (+4,41%)

24h-Handelsvolumen: 945 Milionen US-Dollar (-17,97%)

24h-Hoch: 33,94 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Solana-Kurs

Dogecoin



Der Dogecoin-Kurs konnte in den letzten 24 Stunden 2,16 Prozentpunkte gutmachen. Dogecoin steht damit bei einem Kurs von 0,06 US-Dollar.

Marktkapitalisierung: 8,06 Milliarden US-Dollar (+2,25%)

24h-Handelsvolumen: 217 Milionen US-Dollar (-8,73%)

24h-Hoch: 0,06 US-Dollar

24h-Tief: US-Dollar

Zum aktuellen Dogecoin-Kurs

Top 5

Flop 5

Weitere Kurse finden sich in unserem Kursindex.

Die Daten wurden am 29. September 2022 um 07:01 von Coingecko entnommen.